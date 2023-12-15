07:05 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Беременная женщина умерла в реанимации в Атырау
29-летняя молодая женщина, уроженка Махамбетского района, скончалась на 36 неделе беременности, передает ИА «NewTimes.kz».
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По данным областного управления здравоохранения, пациентка поступила в больницу 5 декабря с диагнозом «острый фарингит». На следующий день она скончалась в реанимации. У погибшей остался годовалый ребенок, пишет azh.kz.
Полиция ведет следственные действия, назначена экспертиза.