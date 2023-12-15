Главное
Спецоперация на Украине
07:05 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Беременная женщина умерла в реанимации в Атырау

29-летняя молодая женщина, уроженка Махамбетского района, скончалась на 36 неделе беременности, передает ИА «NewTimes.kz».

По данным областного управления здравоохранения, пациентка поступила в больницу 5 декабря с диагнозом «острый фарингит». На следующий день она скончалась в реанимации. У погибшей остался годовалый ребенок, пишет azh.kz.

Полиция ведет следственные действия, назначена экспертиза.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минкультуры приняло решение о прекращении деятельности TikTok в Кыргызста...
Пропавшую 15-летнюю девушку со своим ровесником нашли на съемной квартире...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случай