08:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Житель Иркутска обманул семь человек, выдав себя за продавца автомобилей
Он успел заработать более 700 тысяч рублей.
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36-летнего жителя Иркутской области обвинили в интернет-мошенничестве в крупном размере. С августа по октябрь 2022 года сибиряк обманул семь жителей Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия. Об этом сообщают в прокуратуре Забайкалья.
— Обвиняемый создал в социальной сети аккаунт с рекламой продажи конфискованных автомобилей, мотоциклов и тракторов по цене ниже рыночной, — говорят в прокуратуре.
Преступная схема была проста. Мошенник общался с покупателями, которые переводили ему задаток, после чего общение прекращалось. Он успел похитить более 700 тысяч рублей.
Один потерпевший проявил бдительность и не стал переводить иркутянину 100 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Агинский районный суд для рассмотрения по существу.