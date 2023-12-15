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09:37 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородка загорелась при варке самогона и получила 80% ожогов тела

Сурогат женщина делала вместе с мужем.

В Урене Нижегородской области 59-летняя женщина, варившая самогон дома, загорелась и с ожогами 80% тела была госпитализирована в реанимацию. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Сурогат женщина делала вместе с мужем. Он рассказал, что пара не уследила за самогоном, банка, куда он стекал переполнилась и туда же попал горящий газ. Так самогон начал гореть. Пострадавшая пыталась закрыть пламя, но промахнулась и загорелась сама. Вспыхнула ее одежда.

Муж смог потушить жену самостоятельно. Ему же помощь медиков не понадобилась.

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