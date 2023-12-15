09:37 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Нижегородка загорелась при варке самогона и получила 80% ожогов тела
Сурогат женщина делала вместе с мужем.
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В Урене Нижегородской области 59-летняя женщина, варившая самогон дома, загорелась и с ожогами 80% тела была госпитализирована в реанимацию. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.
Сурогат женщина делала вместе с мужем. Он рассказал, что пара не уследила за самогоном, банка, куда он стекал переполнилась и туда же попал горящий газ. Так самогон начал гореть. Пострадавшая пыталась закрыть пламя, но промахнулась и загорелась сама. Вспыхнула ее одежда.
Муж смог потушить жену самостоятельно. Ему же помощь медиков не понадобилась.