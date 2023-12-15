Мать погибшей в новосибирском клубе студентки раскрыла подробности трагедии: «Пролежала три часа»

«Дочь сказала подруге, что кто-то подсыпал ей в вино какой-то порошок. Ей стало плохо, подруга повезла ее к себе в общежитие», — пояснила КП-Новосибирск мать девушки.
Женщина добавила, что за все время после случившейся трагедии сотрудники Следственного комитета и полиции якобы не изъяли записи с камер видеонаблюдения в клубе, чтобы выяснить, кто мог подсыпать погибшей неизвестный порошок.
По словам подруги погибшей студентки, девушка перестала дышать в 8:00, однако врачи и скорая приехали реанимировать ее только в 11:00. Женщина говорит, что не понимает, почему три часа дочь лежала без дыхания. В беседе с редакцией она также отметила, что в детстве у дочери были приступы эпилепсии, но последний случился, когда девочке было пять лет. В связи с этим есть версия, что у нее внезапно мог случиться эпилептический припадок, во время которого она задохнулась.
В настоящий момент женщина не знает, возбуждено ли уголовное дело по факту смерти ее дочери.
«Мне сказали ждать экспертизы. Но ее результатов нет уже 8 месяцев», — объяснила сибирячка.
Ранее «ФедералПресс» писал, что мать погибшей в московском коллекторе школьницы из Новосибирска требует показать материалы дела.