В Сырдарье украли 310 тонн угля, предназначенного для населения

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре совместно с Сырдарьинским и Гулистанским отделами прокуратуры провели доследственную проверку и выявили серьезные нарушения при обеспечении жителей углем.
С угольных складов «Бахт» и «Баяут» при ООО «Комир Таминот» в Сырдарьинской области было похищено 309,9 тонн угля. Хищениями занимались ответственные лица, работающие на складах, которые подделали документы о передаче 309,9 тонн льготного угля 114 гражданам.
По фактам хищения возбуждены уголовные дела по статьям за хищение или разбой путем мошенничества, а также за изготовление, подлог, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков. Ведется следствие.