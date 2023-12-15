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09:48 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Сырдарье украли 310 тонн угля, предназначенного для населения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Уголь, который предназначался для продажи по сниженным ценам жителям Сырдарьи, похитили со складов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре совместно с Сырдарьинским и Гулистанским отделами прокуратуры провели доследственную проверку и выявили серьезные нарушения при обеспечении жителей углем.

С угольных складов «Бахт» и «Баяут» при ООО «Комир Таминот» в Сырдарьинской области было похищено 309,9 тонн угля. Хищениями занимались ответственные лица, работающие на складах, которые подделали документы о передаче 309,9 тонн льготного угля 114 гражданам.

По фактам хищения возбуждены уголовные дела по статьям за хищение или разбой путем мошенничества, а также за изготовление, подлог, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков. Ведется следствие.

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