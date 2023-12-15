10:37 (мск), источник: АиФ Пермь
Подробности вызвавшего пробку ДТП с автобусом сообщили в дептрансе Перми
Авария произошла у площади Гайдара.
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Департамент транспорта администрации Перми сообщил perm.aif.ru подробности ДТП с автобусом, которое стало причиной пробки утром 15 декабря у площади Гайдара.
«В 8.41 на улице Локомотивной столкнулись автобус № 54 и сторонний транспорт. Никто не пострадал. Согласно должностной инструкции, водитель сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — рассказали perm.aif.ru в департаменте транспорта администрации Перми.
Кто виноват в ДТП, выяснит ГИБДД.
Напомним, утром 15 декабря произошло ДТП у площади Гайдара в Перми. Столкнулись автобус и легковушка. Из-за этого быстро образовалась пробка.