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10:37 (мск), источник: АиФ Пермь

Подробности вызвавшего пробку ДТП с автобусом сообщили в дептрансе Перми

Авария произошла у площади Гайдара.

Источник: Аргументы и факты

Департамент транспорта администрации Перми сообщил perm.aif.ru подробности ДТП с автобусом, которое стало причиной пробки утром 15 декабря у площади Гайдара.

«В 8.41 на улице Локомотивной столкнулись автобус № 54 и сторонний транспорт. Никто не пострадал. Согласно должностной инструкции, водитель сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — рассказали perm.aif.ru в департаменте транспорта администрации Перми.

Кто виноват в ДТП, выяснит ГИБДД.

Напомним, утром 15 декабря произошло ДТП у площади Гайдара в Перми. Столкнулись автобус и легковушка. Из-за этого быстро образовалась пробка.

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