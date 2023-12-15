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10:14 (мск), источник: Piter.tv

На двух линиях петербургского метро произошел сбой

Речь идет об оранжевой и фиолетовой ветках.

Сегодня, 15 декабря, на фиолетовой ветке петербургского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

На участке от станции «Чкаловская» до станции «Садовая» поезда курсировали с увеличенным интервалом. Технический сбой устранили за несколько минут. На данный момент движение по пятой линии метро осуществляется в обычном режиме.

Кроме того, сбой произошел на оранжевой ветке петербургского метрополитена. О неполадках сообщили в 9:40.

На участке Линии 4 от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского-2» поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам.

Пресс-служба метро Петербурга

Неполадки быстро устранили. Причина случившегося не названа.

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