10:14 (мск), источник: Piter.tv
На двух линиях петербургского метро произошел сбой
Речь идет об оранжевой и фиолетовой ветках.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 15 декабря, на фиолетовой ветке петербургского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.
На участке от станции «Чкаловская» до станции «Садовая» поезда курсировали с увеличенным интервалом. Технический сбой устранили за несколько минут. На данный момент движение по пятой линии метро осуществляется в обычном режиме.
Кроме того, сбой произошел на оранжевой ветке петербургского метрополитена. О неполадках сообщили в 9:40.
На участке Линии 4 от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского-2» поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам.
Неполадки быстро устранили. Причина случившегося не названа.