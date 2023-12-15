Главное
Спецоперация на Украине
10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В ДТП с машруткой на улице Димитрова в Воронеже пострадали четыре человека

Четыре жителя Воронежа попали в больницу в результате столкновения «Лады» и автобуса.

Огромное количество аварий зарегистрировали сотрудники ГИБДД в минувшие утки на дорогах Воронежской области — 216. В том числе на территории Воронежа — 161. В шести авариях пострадали 11 человек.

Вечером в четверг на улице Димитрова в Воронеже 25-летняя автомобилистка на «Ладе Веста» во время движения со стороны улицы Обручева при перестроении в левый ряд допустила столкновение с попутным автомобилем «ПАЗ», следующим по маршруту № 43, под управлением 44-летнего воронежца.

В ДТП пострадали сама автоледи и трое ее пассажиров — мужчины в возрасте 38 и 22 лет, а также 30-летняя женщина.

По факту аварии проводится проверка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Созданы первые в мире мужские противозачаточные таблетки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случай