10:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В ДТП с машруткой на улице Димитрова в Воронеже пострадали четыре человека
Четыре жителя Воронежа попали в больницу в результате столкновения «Лады» и автобуса.
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Огромное количество аварий зарегистрировали сотрудники ГИБДД в минувшие утки на дорогах Воронежской области — 216. В том числе на территории Воронежа — 161. В шести авариях пострадали 11 человек.
Вечером в четверг на улице Димитрова в Воронеже 25-летняя автомобилистка на «Ладе Веста» во время движения со стороны улицы Обручева при перестроении в левый ряд допустила столкновение с попутным автомобилем «ПАЗ», следующим по маршруту № 43, под управлением 44-летнего воронежца.
В ДТП пострадали сама автоледи и трое ее пассажиров — мужчины в возрасте 38 и 22 лет, а также 30-летняя женщина.
По факту аварии проводится проверка.