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Задержан замдиректора школы, в которой ученика убило током

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Взят под стражу заместитель директора школы № 99, в которой ученик погиб от удара током, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

«Замдиректора по хозчасти школы № 99 Мирзо-Улугбекского района задержан в связи с гибелью ученика от удара током», — подтвердил корреспонденту Podrobno.uz пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Нарушителю вменяется должностная халатность, повлекшая смерть человека.

Трагедия произошла 27 ноября, тогда учащийся 8 класса общеобразовательной школы № 99 Мирзо-Улугбекского района выбежал со школьной спортивной площадки и потерял сознание. Скорая помощь отвезла подростка в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.

По первоначальным уверениям чиновников, в этом районе линии электропередач не были повреждены. Также на школьном стадионе и вокруг него не было обнаружено аварийных кабелей и других источников возможного удара током.

образование