Задержан замдиректора школы, в которой ученика убило током

«Замдиректора по хозчасти школы № 99 Мирзо-Улугбекского района задержан в связи с гибелью ученика от удара током», — подтвердил корреспонденту Podrobno.uz пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
Нарушителю вменяется должностная халатность, повлекшая смерть человека.
Трагедия произошла 27 ноября, тогда учащийся 8 класса общеобразовательной школы № 99 Мирзо-Улугбекского района выбежал со школьной спортивной площадки и потерял сознание. Скорая помощь отвезла подростка в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.
По первоначальным уверениям чиновников, в этом районе линии электропередач не были повреждены. Также на школьном стадионе и вокруг него не было обнаружено аварийных кабелей и других источников возможного удара током.