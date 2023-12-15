Более семи миллионов рублей перевели мошенникам две жительницы Хабаровского края

50-летняя комсомольчанка обратилась в полицию города Юности. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником силовых структур. Звонивший утверждал, что ему стало известно о планах злоумышленников перевести деньги, взятые в кредит на ее имя, на иностранные счета. Лжесиловик настаивал на срочном оформлении крупных кредитов в разных банках с обещанием прекратить перевод средств за границу. Мошенник требовал перевести все полученные в банках деньги и ее личные сбережения на якобы специально созданный Центробанком счет.