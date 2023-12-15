Более семи миллионов рублей перевели мошенникам две жительницы Хабаровского края

50-летняя комсомольчанка обратилась в полицию города Юности. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником силовых структур. Звонивший утверждал, что ему стало известно о планах злоумышленников перевести деньги, взятые в кредит на ее имя, на иностранные счета. Лжесиловик настаивал на срочном оформлении крупных кредитов в разных банках с обещанием прекратить перевод средств за границу. Мошенник требовал перевести все полученные в банках деньги и ее личные сбережения на якобы специально созданный Центробанком счет.
В течение двух недель потерпевшая, доверившись аферисту, оформила займы в нескольких кредитных учреждениях на общую сумму пять миллионов 220 тысяч рублей и осуществила перевод на указанные мошенником банковские счета.
— Таким образом, потерпевшая понесла ущерб в размере семи миллионов рублей, включая один миллион 780 тысяч рублей из своих личных сбережений, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Еще одна жительница города, 63-летняя пенсионерка, столкнулась с аналогичной схемой обмана. Получив звонок от предполагаемого сотрудника силовых структур, уведомившего о мошеннических действиях по оформлению кредитов, она взяла заем и совершила перевод денежных средств вместе с личными сбережениями на так называемый безопасный счет. В итоге она потеряла 480 тысяч рублей.