Умолял прекратить: в Приморье нашли тело мужчины, которого избила толпа подростков

На видео слышно, как бездомный просит детей остановиться. Дрожащим голосом он произносит: «У меня ведь и так один глаз, умоляю, перестаньте». Его труп нашли спустя несколько дней. И хоть он и скончался не по вине злобных подростков, теперь в гости к каждому из них нагрянут правоохранительные органы. Из благополучных ли семей нападавшие, и сколько им лет — пока нет ответа. По словам местных, увидевших видеоролик в сети, кто-то из толпы явно стоит на учете. В скором времени в СК расскажут подробности произошедшего.