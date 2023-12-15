Умолял прекратить: в Приморье нашли тело мужчины, которого избила толпа подростков

В Большом Камне нашли тело бездомного мужчины. Каким-то образом в соцсети попало видео, как незадолго до трагедии его избивает толпа подростков. Мужчину пинали по лицу, обзывали. Он весь был в крови, алые капли въелись некоторым ребятам в кроссовки. Однако умер он вовсе не из-за побоев, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Редакции в пресс-службе СК по Приморскому краю рассказали, что потерпевший скончался от продолжительной болезни. Поэтому на банду подростков завели уголовные дела по статье «хулиганство». Сколько всего человек набросились на бродягу — пока неясно. Также неизвестны причины, почему школьники так жестоко обошлись с этим человеком.
На видео слышно, как бездомный просит детей остановиться. Дрожащим голосом он произносит: «У меня ведь и так один глаз, умоляю, перестаньте». Его труп нашли спустя несколько дней. И хоть он и скончался не по вине злобных подростков, теперь в гости к каждому из них нагрянут правоохранительные органы. Из благополучных ли семей нападавшие, и сколько им лет — пока нет ответа. По словам местных, увидевших видеоролик в сети, кто-то из толпы явно стоит на учете. В скором времени в СК расскажут подробности произошедшего.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала похожую историю, наполненную жестокостью. В Дальнереченске в микрорайоне ЛДК компания из четырех человек (среди них был один совершеннолетний) заставила мужчину раздеться на улице и забила его до смерти. После кто-то из банды вызвал скорую и выдал медикам версию, что они нашли человека уже в таком виде. На следующий день делом занялась полиция. Легенда о хорошем поступке разбилась о камеры видеонаблюдения. К соучастникам преступления в дома нагрянула полиция.