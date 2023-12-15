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Под Челябинском дети ходят в школу через трассу и поле: прокуратура провела проверку

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря, ФедералПресс. Администрацию Сосновского района прокуратура по суду обязала обеспечить подвоз детей из поселка Красное Поле в школу. Пока им приходится идти на уроки через поле и переходить федеральную трассу.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Прокуратура Сосновского района провела проверку по заявлению жителей поселка Красное Поле, обратившихся на прием к первому зампрокурора области Павлу Вепреву по вопросу организации подвоза детей к МОУ “Краснопольская СОШ”, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Администрация района обязана организовать школьные автобусы к первому дню следующего учебного года, то есть к 1 сентября.

Требования прокурора удовлетворены в суде. Администрацию обязали организовать подвоз учащихся в школу в срок до 1 сентября 2024 года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из-за 35-градусных морозов в Челябинске утром на маршруты не вышло 14 автобусов.

образование
Прокуратура