Под Челябинском дети ходят в школу через трассу и поле: прокуратура провела проверку

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря, ФедералПресс. Администрацию Сосновского района прокуратура по суду обязала обеспечить подвоз детей из поселка Красное Поле в школу. Пока им приходится идти на уроки через поле и переходить федеральную трассу.