Под Челябинском дети ходят в школу через трассу и поле: прокуратура провела проверку

«Прокуратура Сосновского района провела проверку по заявлению жителей поселка Красное Поле, обратившихся на прием к первому зампрокурора области Павлу Вепреву по вопросу организации подвоза детей к МОУ “Краснопольская СОШ”, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Администрация района обязана организовать школьные автобусы к первому дню следующего учебного года, то есть к 1 сентября.
Требования прокурора удовлетворены в суде. Администрацию обязали организовать подвоз учащихся в школу в срок до 1 сентября 2024 года.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из-за 35-градусных морозов в Челябинске утром на маршруты не вышло 14 автобусов.