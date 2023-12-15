Самолет S7 из Владивостока в Новосибирск прервал полет из-за неисправности.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске жители жилмассива «Берёзовое» пожаловались на проблемы с транспортом. В Новосибирске мэрия отменила новогодние мероприятия на площади Ленина. В мэрии Новосибирска прокомментировали информацию об избиении водителя троллейбуса начальником охраны.