Самолет S7 из Владивостока в Новосибирск прервал полет из-за неисправности.
Инцидент произошел сегодня, 15 декабря, в 02:45 по московскому времени в аэропорту Владивостока.
— 15.12.2023 02.45 (мск) аэропорт г. Владивосток. Экипаж ВС А-320 прервал взлет с ВПП 07 правая по причине вибрации двигателя № 1. Метеорологические условия: видимость 10 км, ветер 360 гр 06 м/с) ВС А-320 RA-73454, рейс SBI5204, маршрут Владивосток — Новосибирск, эксплуатант АО «Авиакомпания “Сибирь”, — говорится в сообщении ТГ-канала “AVIAINCIDENT”.
В настоящее время из-за инцидента рейс задерживается на 5,5 часов.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске жители жилмассива «Берёзовое» пожаловались на проблемы с транспортом. В Новосибирске мэрия отменила новогодние мероприятия на площади Ленина. В мэрии Новосибирска прокомментировали информацию об избиении водителя троллейбуса начальником охраны.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.