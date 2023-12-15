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В Ташкенте задержан мужчина, пытавшийся продать поддельные почти $9 тыс

Фальшивые доллары были обнаружены на посту ДПС «Эркин» в автомобиле Lacetti, владелец которого планировал реализовать их в столице.
В Ташкенте задержан мужчина, пытавшийся продать поддельные почти $9 тыс
Источник: t.me/Department_uz

В ходе оперативного мероприятия на посту ДПС «Эркин» сотрудники правоохранительных органов при досмотре автомобиля Lacetti обнаружили 89 фальшивых 100-долларовых купюр. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. Выяснилось, что водитель Lacetti планировал реализовать их в Ташкенте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 176 УК РУз (Изготовление фальшивых денег, акцизных марок или ценных бумаг, их передача). Ведется следствие.