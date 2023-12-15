В Ташкенте задержан мужчина, пытавшийся продать поддельные почти $9 тыс

В ходе оперативного мероприятия на посту ДПС «Эркин» сотрудники правоохранительных органов при досмотре автомобиля Lacetti обнаружили 89 фальшивых 100-долларовых купюр. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. Выяснилось, что водитель Lacetti планировал реализовать их в Ташкенте.