За неисполнение решения суда штраф получил аким Уральска

«Из материалов дела следует, что решением СМАС ЗКО от 25 марта 2022 года иск гражданина удовлетворён. Решение жилищной комиссии об отказе в предоставлении жилища признано незаконным и отменено. Суд обязал акима выдать истцу решение о предоставлении жилища из государственного жилого фонда. Однако 27 октября 2023 года от истца поступило заявление, из которого следует, что решение суда не исполнено», — сообщили в суде ЗКО.