За неисполнение решения суда штраф получил аким Уральска

В пресс-службе областного суда сообщили, что исполнение решения суда является обязательным. Если же вдруг стороны не выполняют его, то суд имеет право налагать денежное взыскание.
В данном случае за неисполнение решения суда специализированный межрайонный административный суд ЗКО оштрафовал акима Уральска. Сумма денежного взыскания составила 50 МРП (153 150 тенге).
«Из материалов дела следует, что решением СМАС ЗКО от 25 марта 2022 года иск гражданина удовлетворён. Решение жилищной комиссии об отказе в предоставлении жилища признано незаконным и отменено. Суд обязал акима выдать истцу решение о предоставлении жилища из государственного жилого фонда. Однако 27 октября 2023 года от истца поступило заявление, из которого следует, что решение суда не исполнено», — сообщили в суде ЗКО.
Портал также добавляет, что данное дело рассматривает апелляционная коллегия.