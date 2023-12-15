В Молдове задержали мошенника из Украины: «Предлагаю выгодный бизнес!» — жертвы отдали ему более миллиона евро

В Молдове он позиционировал себя как успешный и преуспевающий человек в различных сферах. Затем он предлагал бизнес-кругам различные выгодные сделки, но, вложив суммы денег, обратно наши, доморощенные, бизнесмены их так им не увидели. Мошенник говорил им, что сделка провалилась, и уклонялся от возврата денег.