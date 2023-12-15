Сколько заплатит Галявиев за убийство школьников в казанской гимназии

Требование на компенсацию полутора миллионов рублей выдвинула прокуратура Татарстана.
С заключённого Исправительной колонии № 6 Ильназа Галявиева, расстрелявшего людей в казанской гимназии № 175, могут взыскать полтора миллиона рублей. Такое требование выдвинула прокуратура Татарстана.
Такая сумма расценивается как компенсация нанесённого ущерба. Третьей стороной в деле выступает гимназия № 175, где и произошла трагедия, казанский исполком и «Татинвестгражданпроект». Известно, что иск был подан ещё в сентябре.
11 мая 2021 года Ильназ Галявиев проник в здание гимназии и открыл огонь. При стрельбе погибли семеро учеников и два учителя. Стрелок был задержан.
Разбирательства велись на протяжении полугода, потерпевшими по данному делу признали 600 человек, еще несколько сотен допросили. Верховный суд приговорил стрелка к пожизненному заключению. Галявиев был доставлен в «Чёрный дельфин» Оренбургской области.