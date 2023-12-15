Польша откажется от версий о вине России в крушении самолета президента

До этого комиссия экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича, которая повторно расследовала обстоятельства авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении в покушении на жизнь бывшего президента страны Леха Качиньского и остальных пассажиров.
«Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом. Это документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа Мачеревича», — сказал министр.
В 2022 году Мачеревич заявил, что крушение самолета было подготовлено спецслужбами России. Во время доклада Мачеревич аннулировал отчет комиссии от 29 июля 2011 года и заявил, что в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета.