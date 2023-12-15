Польша откажется от версий о вине России в крушении самолета президента

В 2022 году Мачеревич заявил, что крушение самолета было подготовлено спецслужбами России. Во время доклада Мачеревич аннулировал отчет комиссии от 29 июля 2011 года и заявил, что в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета.