В горящей машине погибли дети и трое взрослых в Акмолинской области

15 декабря 2023 года на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» вблизи села Ковыльное произошло ДТП.
На 244 км автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» водитель «Ваз 21145», 2005 года рождения, совершил касательное столкновения с впереди идущей «Ауди-100», которая двигалась под управлением водителя 1993 года рождения по направлению в поселок Октябрьское Костанайской области со стороны города Есиль.
В результате «Ауди-100» выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с движущейся на встречу грузовой автомашиной марки «VOLVO» под управлением водителя 1993 года рождения.
Данные автомашины выбросило в кювет, произошло возгорание. Оба автомобиля сгорели полностью.
«Водитель “Ауди-100” от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажиры данной автомашины (мужчина 1983 года рождения и женщина 1988 года рождения и двое несовершеннолетних детей сгорели в автомашине. Младшему было всего 3 месяца», — сообщает источник издания.