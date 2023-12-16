В горящей машине погибли дети и трое взрослых в Акмолинской области

На 244 км автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» водитель «Ваз 21145», 2005 года рождения, совершил касательное столкновения с впереди идущей «Ауди-100», которая двигалась под управлением водителя 1993 года рождения по направлению в поселок Октябрьское Костанайской области со стороны города Есиль.