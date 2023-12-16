Хабаровчанин украл телефон у посетительницы местного кафе

В полицию за помощью обратилась хабаровчанка, проживающая в Центральном районе города. Девушка отдыхала в одном из кафе по улице Муравьева-Амурского, когда у нее похитили телефон стоимостью 30 тысяч рублей.
Оказалось, что пострадавшая сама забыла гаджет на столике. Этим и воспользовался 30-летний мужчина, которого задержали позже. Он положил телефон в карман и покинул заведение.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю уточнила, что похитителя быстро нашли. Ранее он был судим за грабеж, кражу и попытку угона автомобиля. Чужой гаджет он продать не успел, поэтому его оперативно вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.