Красноярцы обратили внимание на перебои с молоком в магазинах

Резонный вопрос: почему? В торговых сетях пояснили, вся проблема — в низкой температуре: в 40-градусный мороз сложно транспортировать продукцию из ферм на производство, с производства в торговые точки. К тому же есть категория потребителей, где перебоев быть категорически не должно — детские сады, школы и больницы, туда продукт направляется в первую очередь.