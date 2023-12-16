Красноярцы обратили внимание на перебои с молоком в магазинах

Красноярцы обратили внимание на перебои с молоком. В супермаркетах на полках, где обычно стояли бутылки с продуктом от местных производителей или лежали мягкие литровые пакеты, либо другая продукция (чтобы не было видно пустых стеллажей), либо коробки, срок хранения молока в которых составляет до полугода.
Резонный вопрос: почему? В торговых сетях пояснили, вся проблема — в низкой температуре: в 40-градусный мороз сложно транспортировать продукцию из ферм на производство, с производства в торговые точки. К тому же есть категория потребителей, где перебоев быть категорически не должно — детские сады, школы и больницы, туда продукт направляется в первую очередь.
В ближайшее время ситуация в поставкам молока в маганизинах должна нормализоваться. И нужно брать во внимание, что зимой производство молока в целом падает — естественные причины, связанные с репродукцией в дойных стадах.