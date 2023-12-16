В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева

«Сейчас в области уже развернуты шесть пунктов обогрева и питания на 360 мест, в том числе четыре — в Аксайском районе и два — в Гуково. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развёртыванию еще 13 пунктов на 1520 мест», — отметил он, добавив, что погода неустойчивая, и неблагоприятная обстановка сохраняется.