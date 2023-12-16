В 600 тысяч рублей обошелся волгоградцу недогляд за домашней живностью

Владелец частного дома стал ответчиком в суде по гражданскому делу, недоглядев за собственными козами.
Оставленные без присмотра животные повели себя недостойно. Они пробрались на соседский участок, обглодали декоративные деревья, вытоптали саженцы цветов и винограда, а также порвали полог беседки.
Подсчитав потери, сосед обратился в суд и сумел доказать, что причиненный ему ущерб превысил 600 тысяч рублей. Суд взыскал эту сумму с нерадивого хозяина животных. Ранее Дзержинский райсуд лишил волгоградку права управлять автомобилем за то, что она разбила чужую машину и оставила место ДТП.