В 600 тысяч рублей обошелся волгоградцу недогляд за домашней живностью

Подсчитав потери, сосед обратился в суд и сумел доказать, что причиненный ему ущерб превысил 600 тысяч рублей. Суд взыскал эту сумму с нерадивого хозяина животных. Ранее Дзержинский райсуд лишил волгоградку права управлять автомобилем за то, что она разбила чужую машину и оставила место ДТП.