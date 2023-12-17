В Красноярском крае задержан злостный нарушитель ПДД с наркотиком

Водитель по внешним признакам был нетрезвым. Ему предложили на месте пройти освидетельствование, однако прибор ничего не выявил. Пройти проверку в медучреждении он отказался. Как оказалось, это был уже 12-й по счету отказ, остальные одиннадцать были получены буквально за месяц, начиная с ноября текущего года.