В Красноярском крае задержан злостный нарушитель ПДД с наркотиком

В Ачинске инспекторами ДПС задержан злостный нарушитель ПДД, которого не раз привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде.
На этот раз вдобавок у него обнаружили наркотик.
Мужчину, который управлял автомобилем «Лексус», остановил экипаж ДПС во дворе одного из микрорайонов города.
Водитель по внешним признакам был нетрезвым. Ему предложили на месте пройти освидетельствование, однако прибор ничего не выявил. Пройти проверку в медучреждении он отказался. Как оказалось, это был уже 12-й по счету отказ, остальные одиннадцать были получены буквально за месяц, начиная с ноября текущего года.
Госавтоинспекторы выяснили, что за два дня до задержания в отношении нарушителя вступило в силу решение суда о назначении ему наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен прав на 18 месяцев. Однако ачинец сел за руль в состоянии опьянения повторно.
В отношении неоднократно судимого местного жителя возбуждено два уголовных дела и составлен административный протокол. Автомобиль увезли на спецстоянку, злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Напомним, госавтоинспекторы в эти выходные массово проверяют автолюбителей.