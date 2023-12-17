Семейная пара и двое детей погибли от отравления угарным газом в частном доме в Фергане

Супружеская пара и две их несовершеннолетние дочери погибли от отравления угарным газом в Ферганской области. Об этом UzNews.uz сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Сообщается, что инцидент произошел 15 декабря в 13:00 в одном из домов поселка «Обод» Узбекистанского района. Проживавшие в этом доме граждане отравились угарным газом в своей спальне.
Установлено, что спальня и ванная комната дома, где проживали погибшие, отапливались с помощью самодельной железной отопительной печи, к которой был подключен природный газ. В ходе проверки выяснилось, что выхлопная труба данной печи была в неисправном состоянии.
По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть граждан наступила в результате острого отравления угарным газом. В настоящее время ведется доследственная проверка.