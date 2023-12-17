Солдат из Батайска погиб в Марьинке, оставив предсмертную надпись на кирпиче

Об этом сообщает газета «Молот».
По информации издания, послание погибшего солдата из Батайска Ростовской области было написано маркером на кирпиче. В послании боец по имени Роман Рудаков просит позаботиться о своих близких: у него остались мать, сестра и брат.
Кирпич, на котором была сделана надпись, уже извлекли из стены: он будет сохранен в качестве памятного знака и останется в штабе подразделения.
«Консервацией надписи на камне займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения», — сообщает «Молот».
Также издание сообщает, что по предварительным данным, штурмовая группа Рудакова была окружена, бойцы погибли, сражаясь до последнего патрона.