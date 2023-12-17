В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек

«По последним данным, после ДТП в Игринском районе за помощью к врачам обратились 14 человек. Большинство после осмотров отправлены домой под амбулаторное наблюдение. Госпитализированы трое: женщина — в Игринской районной больнице, мужчина — в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в 1-ю РКБ», — сообщила Эльвира Пинчук.
Авария произошла на 251-м километре ФАД М7 «Волга» в Игринском районе. Дети в возрасте от шести до 12 лет ехали на соревнование по тхэквондо из Глазова в Ижевск. Всего в школьном автобусе находились 17 пассажиров, в том числе восемь школьников.
Анастасия Ларина