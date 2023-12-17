Взрыв газа произошел в нескольких частных домах Алматинской области

«17 декабря в 06.15 в селе Гульдала по ул. Байтурсынова 67 и в 08.20 по ул. Суюнбая 34 в частных жилых домах произошел взрыв газа из-за вспышки газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.
Пострадали четыре человека, их госпитализировали. Предварительная причина — скачок давления в газопроводе природного газа. Для выяснения причины на место направлена ИИПЛ, дознаватель ОД ДЧС.
В настоящее время учреждение газового хозяйства «Тауекел-Н-Алғабас» проводит обход и осмотр жилых домов в селе Гульдала.