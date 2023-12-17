Труп новорожденного малыша нашли в мусорке в Рудном

О трагедии пишет Наш Костанай.
Информацию подтвердили в местном департаменте полиции. Там сообщили, что 17 декабря около 12 часов дня в городе Рудном около дома, расположенного по улице Корчагина, в мусорном контейнере (в полиэтиленовом пакете) обнаружен труп новорожденного ребенка.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью наворожденного ребенка.
«Полицией проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего уголовное правонарушение. Если вы были очевидцем данного преступления, просим сообщить в полицию по номерам 102, 52−60−22, 52−59−25», — говорится в сообщении.