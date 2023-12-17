Труп новорожденного малыша нашли в мусорке в Рудном

Информацию подтвердили в местном департаменте полиции. Там сообщили, что 17 декабря около 12 часов дня в городе Рудном около дома, расположенного по улице Корчагина, в мусорном контейнере (в полиэтиленовом пакете) обнаружен труп новорожденного ребенка.



По данному факту начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью наворожденного ребенка.