Белгородский губернатор рассказал подробности обстрела приграничного села

Ранее сегодня, 17 декабря, Гладков сообщил, что на границе села Теребрено российские войска ведут стрелковый бой с противником.
«Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», — говорится в сообщении губернатора в Telegram.
Telegram-канал Baza утверждает, что бой между российскими и украинскими войсками рядом с белгородским селом начался около 11:00 мск. По информации Baza, сейчас в селе проживают 200 человек, люди прячутся в укрытиях.
Эрдни Кагалтынов