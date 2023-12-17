Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы

«Мужчина был в черной одежде, а улица практически не была освещена, что сильно затруднило видимость. Водитель не смог заметить его своевременно, и осознал наличие человека под колесами лишь после того, как проехал несколько десятков метров. События развивались стремительно», — сообщил корреспонденту Zakon.kz очевидец.