Иномарка переехала пешехода, который лег на проезжую часть в Алматы

ДТП случилось вечером 17 декабря в Алматы. Все произошло на улице Торайгырова, вблизи улицы Саина, в Алматы.
По данным очевидцев, мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, пытался остановить проезжающие машины на своем пути.
Один из автомобилей, Hyundai Accent, избежал столкновения, сумев своевременно уйти от мужчины. Однако водитель Toyota Camry не заметил его на проезжей части, что привело к наезду.
«Мужчина был в черной одежде, а улица практически не была освещена, что сильно затруднило видимость. Водитель не смог заметить его своевременно, и осознал наличие человека под колесами лишь после того, как проехал несколько десятков метров. События развивались стремительно», — сообщил корреспонденту Zakon.kz очевидец.
По словам свидетеля, мужчина еще дышал, но скончался до прибытия Скорой помощи. На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники службы спасения.