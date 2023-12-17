Стало известно об атаке Израиля на Дамаск

В ночь на субботу, 2 декабря истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам близ Дамаска. Удары наносились с 01:33 до 01:39 по московскому времени. Большинство снарядов были сбиты российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) и системой противовоздушной обороны (ПВО).