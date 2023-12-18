Машина врезалась в кортеж Байдена, президент не пострадал

Инцидент произошел, когда президент шел из предвыборного штаба в городе Уилмингтон (штат Делавэр) к ожидавшему его бронированному внедорожнику. В этот момент седан врезался в машину Секретной службы США, которая использовалась для перекрытия перекрестков возле штаба. Затем седан попытался выехать на закрытый перекресток, но сотрудники Службы безопасности окружили автомобиль с оружием и приказали водителю поднять руки вверх.