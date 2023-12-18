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Больше половины населения свердловского Невьянска осталась без тепла

Авария на Романовском водозаборе в Свердловской области привела к отключению 14 тыс. жителей города Невьянск от теплоснабжения и холодного водоснабжения. Региональная прокуратура проводит проверку. В городе −13°C.
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Источник: AP 2023

Обрыв линии электропередачи 17 декабря привел к аварийному отключению электроэнергии, из-за чего вышли из строя три насоса на Романовском водозаборе. Подача электроэнергии была оперативно восстановлена по резервной линии. Однако «без надлежащего холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тыс. человек», говорится в сообщении прокуратуры в Telegram. Население Невьянска — около 23 тыс. человек.

Прокуратура намерена оценить исполнение законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами со стороны МУП «Невьянский водоканал». Ведомство проверит, насколько своевременно были приняты меры по выявлению и устранению аварии и задействовало ли предприятие достаточно сил и средств для ликвидации аварии.

Леонид Уварчев

Прокуратура
ЖКХ