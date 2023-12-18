Больше половины населения свердловского Невьянска осталась без тепла

Обрыв линии электропередачи 17 декабря привел к аварийному отключению электроэнергии, из-за чего вышли из строя три насоса на Романовском водозаборе. Подача электроэнергии была оперативно восстановлена по резервной линии. Однако «без надлежащего холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тыс. человек», говорится в сообщении прокуратуры в Telegram. Население Невьянска — около 23 тыс. человек.