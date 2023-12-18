В Свердловской области школьник погиб от удара в печень

«По предварительным сведениям, мальчик получил сильный удар в область печени и через несколько мгновений упал на ринге», — заявил Валерий Горелых.
Трагедия произошла во время соревнований по боксу в Первоуральске.
Известно, что погибшего звали Тимофей, он обучался в 8-м классе. Тимофей, как и его семья, на учете в ПДН не состояли, судимостей не имеют.
По словам полковника Горелых, родители мальчика также воспитывают двух дочерей.
«Подробные и точные обстоятельства спортивного ЧП сейчас выясняют сотрудники полиции территориального ОВД совместно с коллегами из регионального следственного комитета», — уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Первоуральске школьник погиб во время турнира.