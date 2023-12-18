В Красноярске директора социального центра для детей осудят за махинации

Директор фиктивно устроила двух работников — дефектолога и логопеда, которых на самом деле не было. С 2014 по 2023 годы зарплату за несуществующих сотрудников получала директор городского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 6. Директора руководила учреждением с 1994 года.