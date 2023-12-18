В Красноярске директора социального центра для детей осудят за махинации

Красноярская прокуратура утвердила обвинение бывшему директору социального центра для трудных детей. О этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Директор фиктивно устроила двух работников — дефектолога и логопеда, которых на самом деле не было. С 2014 по 2023 годы зарплату за несуществующих сотрудников получала директор городского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 6. Директора руководила учреждением с 1994 года.
За логопеда и дефектолога женщина незаконно получила 4 млн рублей. По требованию прокуратуры было возбуждено и расследовано уголовное дело. Подозреваемая признала вину и частично вернула заработанное обманным путём — 2,2 млн рублей.
За особо крупное мошенничество и служебный подлог 67-летнему руководителю грозит до 10 лет заключения. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.
Ранее сообщалось о том, что красноярский артист балета стал жертвой мошенников, отдав им 3,4 млн рублей.