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В Самарканде в цехе по производству мебели устроили незаконную майнинг-ферму — видео

Ущерб от незаконной деятельности составил почти 10 млрд сумов.
Источник: Uznews

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов совместно с РЭС и «Узэнергоинспекцией», в Самарканде была пресечена незаконная деятельность майнинг-фермы.

В частности, на территории компании, которая была зарегистрирована как цех по производству мебели, было незаконно установлено 47 майнинговых устройств.

По предварительным подсчетам, компания нанесла ущерб государству на сумму более 9 млрд 852 млн сумов.

Материалы по данному делу переданы в правоохранительные органы для принятия законных мер.