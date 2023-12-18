В Самарканде в цехе по производству мебели устроили незаконную майнинг-ферму — видео

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов совместно с РЭС и «Узэнергоинспекцией», в Самарканде была пресечена незаконная деятельность майнинг-фермы.
В частности, на территории компании, которая была зарегистрирована как цех по производству мебели, было незаконно установлено 47 майнинговых устройств.
По предварительным подсчетам, компания нанесла ущерб государству на сумму более 9 млрд 852 млн сумов.
Материалы по данному делу переданы в правоохранительные органы для принятия законных мер.