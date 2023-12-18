Сообщается, что ДТП произошло вечером 17 декабря на автодороге «Костанай-Сарыколь». В 10 километрах от города Тобыл 61-летний водитель автомобиля Nissan при совершении маневра, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба ДП региона.
В результате аварии, пассажир Nissan и пассажир Lada Granta скончались на месте. Сами водители доставлены с различными травмами в больницу.
По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Два человека погибли при лобовом столкновении в Костанайской области
Пассажиры автомобилей скончались на месте, водители госпитализированы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Orda.
Сообщается, что ДТП произошло вечером 17 декабря на автодороге «Костанай-Сарыколь». В 10 километрах от города Тобыл 61-летний водитель автомобиля Nissan при совершении маневра, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба ДП региона.