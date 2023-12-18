В Хабаровском крае механик собрал из коллег банду расхитителей колёс

В суд Вяземского района Хабаровского края передано уголовное дело в отношении банды расхитителей колёсных пар для вагонов. Обвинительное заключение утверждено транспортным прокурором. Все соучастники оказались сотрудниками местных железнодорожных предприятий. Украденное они сдавали в пункт приёма металлолома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры.
— Как полагает следствие, электромеханик депо взял на себя роль организатора. Он привлёк к совершению хищений ещё пятерых работников, в том числе охранника, осуществлявшего пропускной режим, слесаря по ремонту подвижного состава и видеооператора по мониторингу объектов, — рассказала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Валентина Глазова. — С ноября 2022-го по февраль этого года во время совершения краж соучастники отключали камеры видеонаблюдения, с помощью козлового крана перемещали бандажи колёсных пар в кузов грузовика, минуя требования пропускного режима вывозили похищенное имущество за пределы территории предприятия. Затем они оповещали организатора, который занимался реализацией лома металла и распределял полученные от преступной деятельности доходы.
В ходе следствия удалось установить ущерб от противоправной деятельности, как минимум, на 185 тысяч рублей.
Один из участников преступной группы заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему дали три года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.