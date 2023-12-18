В Хабаровском крае механик собрал из коллег банду расхитителей колёс

— Как полагает следствие, электромеханик депо взял на себя роль организатора. Он привлёк к совершению хищений ещё пятерых работников, в том числе охранника, осуществлявшего пропускной режим, слесаря по ремонту подвижного состава и видеооператора по мониторингу объектов, — рассказала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Валентина Глазова. — С ноября 2022-го по февраль этого года во время совершения краж соучастники отключали камеры видеонаблюдения, с помощью козлового крана перемещали бандажи колёсных пар в кузов грузовика, минуя требования пропускного режима вывозили похищенное имущество за пределы территории предприятия. Затем они оповещали организатора, который занимался реализацией лома металла и распределял полученные от преступной деятельности доходы.