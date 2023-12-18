В Комсомольске-на-Амуре водитель Toyota уронил скорую, двое пострадали

В Комсомольске-на-Амуре Toyota столкнулась со скорой помощью на перекрёстке. Двое человек пострадали, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
Авария произошла в воскресенье, 17 декабря, в 22:40 на улице Лазо. 28-летний водитель Toyota Ipsum проезжал перекрёсток неравнозначных дорог без светофора и не предоставил преимущество машине скорой, которая ехала по улице Щорса. Иномарка и спецавтомобиль столкнулись, последний совершил опрокидывание.
В результате ДТП пострадали фельдшер, который ехал в скорой помощи, а также сам виновник аварии. Оба получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Врачи назначили им амбулаторное лечение.