В Краснодаре из-за «неправильно» вырытой траншеи застрелили строителя.
По информации telegram-канала Shot, 17 декабря после девяти часов вечера неизвестный ворвался в вагончик строителей на улице Боннской и стал кричать, предъявляя претензии за траншею, вырытую, по его словам, не в том месте. В ходе конфликта он расстрелял двоих человек и убежал.
61-летний мужчина был убит выстрелом в голову, его 52-летний напарник ранен в ногу. Он госпитализирован. Оба пострадавших — россияне.
Сотрудники полиции изъяли с места происшествия патроны и гильзы 12-го калибра.
Напомним, на Кубани застрелили мужчину, ранившего полицейского во время обыска. По версии следствия, днем 23 мая в рамках расследования уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины у него дома в переулке Резервном города Крымска полицейские проводили обыск. Мужчина забаррикадировался в доме и угрожал правоохранителям оружием. На место вызвали отряд ППС.