В Краснодаре из-за «неправильно» вырытой траншеи застрелили строителя.

По информации telegram-канала Shot, 17 декабря после девяти часов вечера неизвестный ворвался в вагончик строителей на улице Боннской и стал кричать, предъявляя претензии за траншею, вырытую, по его словам, не в том месте. В ходе конфликта он расстрелял двоих человек и убежал.