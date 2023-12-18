Тигр, державший в страхе Приморье, может не выжить

«На одной из лап есть перелом. Причиной могла послужить механическая травма, либо это следствие болезни. Понятно, что в таком состоянии тигр не мог добывать животных для пропитания, потому что все объекты требуют скоростного преследования. В данный момент его невозможно вернуть в дикую природу», — прокомментировал специалист.