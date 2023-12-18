Тигр, державший в страхе Приморье, может не выжить

У амурского тигра, который нападал на собак в селе Дмитриевка Приморского края, в ходе обследования выявлена серьёзная травма. У зверя ограничена подвижность суставов передних лап, сообщил корр. ИА PrimaMedia гендиректор Центра «Амурский Тигр» Сергей Арамилев.
Он рассказал, что инспекторы охотнадзора с помощью квадрокоптера определили нарушение походки у тигра, он сильно хромал. После отлова данные подтвердились — у зверя обнаружили ограниченную подвижность двух передних конечностей.
«На одной из лап есть перелом. Причиной могла послужить механическая травма, либо это следствие болезни. Понятно, что в таком состоянии тигр не мог добывать животных для пропитания, потому что все объекты требуют скоростного преследования. В данный момент его невозможно вернуть в дикую природу», — прокомментировал специалист.
«В данный момент состояние лап ухудшается. Есть подозрение, что идут какие-то внутренние воспалительные процессы, поэтому существует возможность, что зверь не выживет. Специалисты предпринимают все меры, чтобы этого не произошло», — добавил эксперт.
Напомним, на прошлой неделе тигр задрал трёх собак в селе Дмитриевка Черниговского района Приморского края. Специалистам охотнадзора удалось отловить хищника и отправить его в центр реабилитации в Алексеевку.