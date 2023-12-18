На трассе в Татарстане фура столкнулась с пассажирским автобусом

С их слов, автобус, который следовал из Октябрьска в Самару, столкнулся на дороге с фурой Scania.
На место прибыли сотрудники спецслужб. По словам очевидцев, нескольким пассажирам понадобилась помощь медиков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С их слов, автобус, который следовал из Октябрьска в Самару, столкнулся на дороге с фурой Scania.
На место прибыли сотрудники спецслужб. По словам очевидцев, нескольким пассажирам понадобилась помощь медиков.