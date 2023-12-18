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На трассе в Татарстане фура столкнулась с пассажирским автобусом

ДТП произошло утром на трассе М 5 в Бугульминском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

С их слов, автобус, который следовал из Октябрьска в Самару, столкнулся на дороге с фурой Scania.

На место прибыли сотрудники спецслужб. По словам очевидцев, нескольким пассажирам понадобилась помощь медиков.