В нескольких больницах Челябинска не принимают пациентов из-за коммунальной аварии

В Челябинске из-за коммунальной аварии изменилась работа нескольких больниц. Прорыв водовода произошел на улице Воровского 17 декабря, а 18 декабря сообщили о приостановлении госпитализации в двух крупных больницах.
— Госпитализация в хирургические отделения приостановлена до устранения неполадок. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ, — сообщили о последствиях прорыва центрального водопровода в пресс-службе Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины.
Также экстренную госпитализацию приостановили в Челябинской областной клинической больнице. По плановой пока решают индивидуально.
— С самого начала аварийной ситуации работаем в полном контакте с городскими властями и организациями, которые занимаются восстановлением водоснабжения, — сообщили в пресс-службе ЧОКБ.
В министерстве здравоохранения области добавили, что областная детская больница продолжает работать в обычном режиме. В областном перинатальном центре создали запас воды, чтобы не прерывать работу медучреждения.