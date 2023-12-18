В нескольких больницах Челябинска не принимают пациентов из-за коммунальной аварии

— Госпитализация в хирургические отделения приостановлена до устранения неполадок. Пациенты будут информированы о новой дате госпитализации после завершения аварийных работ, — сообщили о последствиях прорыва центрального водопровода в пресс-службе Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины.