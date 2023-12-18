В Волгограде из-за порыва труб заливает дворы на улице Елецкой

Новая неделя в Волгограде началась с коммунальной аварии в Ворошиловском районе. Вода бьет из-под земли на улице Елецкой, 13, и затопила дворы. Благо, на улице не мороз, тем не менее, у домов образовалась река, которую людям не так легко пройти.