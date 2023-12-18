В Волгограде из-за порыва труб заливает дворы на улице Елецкой

Новая неделя в Волгограде началась с коммунальной аварии в Ворошиловском районе. Вода бьет из-под земли на улице Елецкой, 13, и затопила дворы. Благо, на улице не мороз, тем не менее, у домов образовалась река, которую людям не так легко пройти.
Как сообщают местные жители, вода бьет из колодца у подъезда № 4 девятиэтажки. Им приходится перепрыгивать огромные лужи, чтобы не уйти по колено в воду.
Сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессиях водоснабжения», что на место технологического нарушения выехала аварийная бригада. Коммунальщикам за короткое время удалось устранить порыв на трубопроводе.
Напомним, в прошлую среду в центре Волгограда образовался провал. Яма с кипятком появилась на улице Советской.