Мошенники пишут нижегородцам от лица замгубернатора Андрея Гнеушева

Мошенники начали писать нижегородцам в мессенджерах от лица заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Неизвестные создали похожий аккаунт в соцсетях и ведут рассылку по главам муниципальных округов.
«Не продолжайте переписку, блокируйте! Всегда есть возможность сравнить псевдоресурс с моим настоящим аккаунтом — перепроверить имя пользователя или номер телефона, с которого вам пишут».
Напомним, это не единичный случай в Нижегородской области. Ранее мошенники уже связывались с нижегородцами от имени мэра Арзамаса Александра Щелокова, министра информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Полины Буяновой.