В Нижнем Новгороде мужчина приковал к себе подругу наручниками

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что у многоквартирного дома на улице Маршала Баграмяна в ходе возникшего конфликта мужчина пристегнул наручниками свою сожительницу, более чем на полчаса ограничив ее действия. Свои действия агрессор сопровождал демонстрацией предмета, внешне схожего с гранатой, а также электрошокера. Женщина смогла достать мобильный телефон и вызвать полицию. Мужчина был оперативно задержан полицейскими», — говорится в сообщении.