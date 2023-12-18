10-летний мальчик в Солигорске перебегал дорогу на красный и попал под машину

ГАИ напоминает, что пересекать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора категорически запрещено. Примеры подобных ДТП свидетельствуют о недисциплинированности и невнимательности самих детей, незнании ими ПДД, а также об отсутствии контроля со стороны взрослых.