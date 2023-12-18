10-летний мальчик в Солигорске перебегал дорогу на красный и попал под машину

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть на красный сигнал светофора. Подростка госпитализировали в реанимационное отделение больницы, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Около 7.00 в Солигорске 46-летний местный житель, двигаясь на Citroën по ул. Заслонова и проезжая регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на 10-летнего подростка. Мальчик перебегал проезжую часть дороги по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате наезда ребенок получил телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимационное отделение солигорской ЦРБ.
ГАИ напоминает, что пересекать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора категорически запрещено. Примеры подобных ДТП свидетельствуют о недисциплинированности и невнимательности самих детей, незнании ими ПДД, а также об отсутствии контроля со стороны взрослых.