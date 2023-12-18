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В Волгограде с чиновников взыскали 50 000 ₽ после падения знака на ребенка

В Дзержинском районе дорожный знак упал на несовершеннолетнюю девочку.
В Волгограде с чиновников взыскали 50 000 ₽ после падения знака на ребенка
Источник: ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Департамент городского хозяйства должен будет выплатить компенсацию ребенку и ее матери.

В марте текущего года на пересечении улиц Хорошева и 8-й Воздушной Армии сорвало дорожный знак «Пешеходный переход». Он упал на голову девочке, которая шла в школу. Ребенку помогла случайная прохожая и отвела ее к матери.

Дома женщина увидела у своей дочери отек правого глаза и рану на лице, она вызвала бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у несовершеннолетней контузию, ушибы мягких тканей головы и резаную рану нижнего века. Девочку освободили от занятий и физических нагрузок.

Суд установил, что за причиненный вред несет ответственность департамент городского хозяйства. Орган местного самоуправления должен будет компенсировать моральный вред школьнице в сумме 30 000 рублей. Также в пользу матери ребенка с департамента взыскали компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили в Дзержинском районном суде.