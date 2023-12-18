В Волгограде с чиновников взыскали 50 000 ₽ после падения знака на ребенка

Департамент городского хозяйства должен будет выплатить компенсацию ребенку и ее матери.
В марте текущего года на пересечении улиц Хорошева и 8-й Воздушной Армии сорвало дорожный знак «Пешеходный переход». Он упал на голову девочке, которая шла в школу. Ребенку помогла случайная прохожая и отвела ее к матери.
Дома женщина увидела у своей дочери отек правого глаза и рану на лице, она вызвала бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у несовершеннолетней контузию, ушибы мягких тканей головы и резаную рану нижнего века. Девочку освободили от занятий и физических нагрузок.
Суд установил, что за причиненный вред несет ответственность департамент городского хозяйства. Орган местного самоуправления должен будет компенсировать моральный вред школьнице в сумме 30 000 рублей. Также в пользу матери ребенка с департамента взыскали компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили в Дзержинском районном суде.