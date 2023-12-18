Объявленный в розыск экс-глава Жигулевска может быть в Турции

Напомним, экс-главу Жигулевска официально объявили в розыск. Как стало известно редакции, его ищут по уголовному делу о даче взятки. Уголовное дело, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 года. Про Курылина также известно, что с 2006 по 2008 г. он работал в собственной компании ЗАО «Тон Авто». Мэром Жигулевска он был с 2008 по 2013 год. Потом вернулся в бизнес «Тон Авто».